СМИ: По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атак Израиля

По информации Рейтер, по меньшей мере, 14 иранских ядерных учёных погибли в результате атак Израиля с 13 июня, включая случаи подрыва бомб, заложенных в автомобили.

Ранее сегодня, 15 июня, в условиях эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану и Израилю необходимо достичь соглашения. Он выразил уверенность, что мир между странами будет достигнут в ближайшее время, отметив, что сейчас ведётся активная переговорная работа — «происходит много звонков и встреч».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана согласны на заключение соглашения, которое гарантирует отсутствие у республики ядерного оружия.

Конфликт между Иерусалимом и Тегераном вновь обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание». Среди мирного населения в обеих странах уже сотни пострадавших и десятки погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

