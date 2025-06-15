СМИ: По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атак Израиля
По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с пятницы в результате атак Израиля. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на два источника в странах Персидского залива.
По информации Рейтер, по меньшей мере, 14 иранских ядерных учёных погибли в результате атак Израиля с 13 июня, включая случаи подрыва бомб, заложенных в автомобили.
Ранее сегодня, 15 июня, в условиях эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану и Израилю необходимо достичь соглашения. Он выразил уверенность, что мир между странами будет достигнут в ближайшее время, отметив, что сейчас ведётся активная переговорная работа — «происходит много звонков и встреч».
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана согласны на заключение соглашения, которое гарантирует отсутствие у республики ядерного оружия.
Конфликт между Иерусалимом и Тегераном вновь обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание». Среди мирного населения в обеих странах уже сотни пострадавших и десятки погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru