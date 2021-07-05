«Людям не достанется». Делягин о рекордных ценах на нефть

Россияне ничего не получат от высокой цены на нефть. Прибыль от продажи российской нефти будет традиционно заморожена в федеральном бюджете, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

В понедельник, 5 июля, стоимость нефти марки Вrent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с осени 2018 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.