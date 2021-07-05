«Людям не достанется». Делягин о рекордных ценах на нефть
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал «Радиоточке НСН», что федеральный бюджет «лопается от денег», которые правительство не хочет тратить на развитие страны.
Россияне ничего не получат от высокой цены на нефть. Прибыль от продажи российской нефти будет традиционно заморожена в федеральном бюджете, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В понедельник, 5 июля, стоимость нефти марки Вrent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с осени 2018 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
«"Кубышка" наполняется. У нас не использованы остатки средств на счетах федерального бюджета. А они непрерывно растут последние годы. Сейчас они составляют 17,9 триллиона рублей, если верить официальным отчетам Минфина. Людям из этих денег не остается ничего, потому что эти деньги заморожены в федеральном бюджете. Более того, есть бюджетное правило, которое введено российскими либералами, согласно которому, какой бы ни была цена нефти, доходы от продажи которой свыше 40 с небольшим долларов за баррель на нужды Российской Федерации не направляются, а замораживаются в российском бюджете. Это принципиальный подход российских либералов – деньги России не должны служить России», - отметил он.
Михаил Делягин добавил, что правительство отказывается тратить деньги из резервного фонда на развитие страны, объясняя это высокой вероятностью инфляции.
«Принципиальных изменений нет. Есть поползновения что-то улучшить, но это глубоко второстепенное. А так – «денег нет, но вы держитесь», при том, что федеральный бюджет лопается от денег и не знает, куда их девать. Что-то выделяется в минимальных размерах на инфраструктуру, но в целом это сопровождается истериками, криками, что так нельзя, что это очень вредно, когда страна развивается, что от развития бывает инфляция... Каждый год принимается бюджет, который, по сути дела, запрещает развитие. Правительство его разрабатывает, за него дружно голосуют «Единая Россия» и ЛДПР, он принимается Советом Федерации, и президент его подписывает», - заключил он.
В 2020 году в мире произошло падение котировок нефти. В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Суммарно за март нефть марки Brent подешевела почти вдвое - с 49 до 23 долларов. Весной и летом цены частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли из-за новостей о вакцине.
По итогам первого полугодия 2021 года цены на нефть в мире выросли на 44-52%, такая динамика зафиксирована впервые за 12 лет.
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