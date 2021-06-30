Аналитики назвали темпы роста цен на нефть рекордными

Цены на нефть в мире выросли по итогам первого полугодия 2021 года на 44-52%, такую динамику цены демонстрируют впервые с 2009 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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В среду вечером цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на сентябрь поднялась на 0,5% и составила 74,68 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI выросли в цене на 0,7%, и достигли 73,47 доллара.

Во втором квартале года цены на нефть выросли на 17,5% (Brent) и на 24,2% (WTI) соответственно. За июнь стоимость Brent поднялась выше 76 долларов, а WTI достигла выше 74 доллара впервые с 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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