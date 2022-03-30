Россиянам пообещали, что чай и кофе перестанут дорожать
И чай, и кофе, однако, зависят от курса рубля, а сложности с привлечением кредитов при росте себестоимости ограничивают возможности новых закупок, заявил НСН гендиректор ассоциации «Росчайкофе».
Основными проблемами российского рынка чая и кофе в условиях санкций являются логистика, высокий курс доллара, рост себестоимости и недоступность льготного кредитования, заявил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее гендиректор SFT Trading заявлял РБК, что на фоне спецоперации на Украине в начале марта оптовые цены на зеленый кофе повысились примерно на 20%. Рамаз Чантурия отметил, что в ближайшее время ждать повышения цен не стоит, однако у рынка есть другие проблемы.
«Основные проблемы в чайной и кофейной группе – это логистика, изменение курса национальной валюты, рост себестоимости и недоступность льготного кредитования. Отсюда вытекают проблемы с сокращением возможностей по новым закупкам, потому что оборотный капитал стал таять в соответствии с курсом. При этом привлечение новых кредитов под высокие ставки предполагает, что себестоимость продукции вырастет и дальше. Но проблем с поставками чая и кофе нет, потому что те страны, из которых они закупаются, не вводили санкции против России. Основные поставки чая идут из Индии, Шри-Ланки, Кении, Китая и Вьетнама. Если говорить про кофе, то основным поставщиком для России является Бразилия, Вьетнам, частично Колумбия и Эквадор», - сказал Чантурия.
По его словам, на сегодняшний день не стоит ожидать дальнейшего повышения цен на чай и кофе из–за относительной стабилизации курса доллара. При этом Чантурия отметил, что ситуация на рынке все ровно остается напряженной.
«Пока предпосылок для еще большего повышения цен нет. Мы наблюдаем относительную стабилизацию курса. Сейчас ситуация более-менее спокойная, необходимо дальше смотреть за тем, как будут развиваться события. Но пока перечисленные проблемы не будут решены, ситуация будет оставаться напряженной несмотря на то, что курс немного откатился», - резюмировал Чантурия.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций. В свою очередь директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что рост цен на продукты в России пока обусловлен ожиданиями, а не реальной ситуацией.
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