Россиянам пообещали, что чай и кофе перестанут дорожать

По его словам, на сегодняшний день не стоит ожидать дальнейшего повышения цен на чай и кофе из–за относительной стабилизации курса доллара. При этом Чантурия отметил, что ситуация на рынке все ровно остается напряженной.

«Пока предпосылок для еще большего повышения цен нет. Мы наблюдаем относительную стабилизацию курса. Сейчас ситуация более-менее спокойная, необходимо дальше смотреть за тем, как будут развиваться события. Но пока перечисленные проблемы не будут решены, ситуация будет оставаться напряженной несмотря на то, что курс немного откатился», - резюмировал Чантурия.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций. В свою очередь директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что рост цен на продукты в России пока обусловлен ожиданиями, а не реальной ситуацией.

