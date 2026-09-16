Российский боец ММА Нурмагомедов проведет первый поединок с 2023 года

Боец смешанного стиля (ММА) россиянин Абубакар Нурмагомедов проведет поединок в полусреднем весе против представителя Австралии Дэвида Мартинеса. Об этом сообщила организация Professional Fighters League.

Боец ММА Дацик продолжит службу на СВО после смерти сына

Бой пройдет 14 ноября на турнире PFL в Дубае. Он станет для Нурмагомедова первым с июня 2023 года, когда россиянин по раздельному решению судей уступил в противостоянии с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.

Абубакар Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. На счету 36-летнего бойца 17 побед, четыре поражения и одна ничья.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортсменыСмешанные Единоборства

Горячие новости

Все новости

партнеры