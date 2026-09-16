Российский боец ММА Нурмагомедов проведет первый поединок с 2023 года
Боец смешанного стиля (ММА) россиянин Абубакар Нурмагомедов проведет поединок в полусреднем весе против представителя Австралии Дэвида Мартинеса. Об этом сообщила организация Professional Fighters League.
Бой пройдет 14 ноября на турнире PFL в Дубае. Он станет для Нурмагомедова первым с июня 2023 года, когда россиянин по раздельному решению судей уступил в противостоянии с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.
Абубакар Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. На счету 36-летнего бойца 17 побед, четыре поражения и одна ничья.
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