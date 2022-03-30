Глава МИД Китая назвал неприемлемыми жесткие антироссийские санкции

По мнению главы китайского МИД, односторонние западные санкции приводят к проблемам во всем мире, отражаясь на странах, которые не участвуют в конфликте. Ван И подчеркнул, что подобные действия недопустимы, пишет РИА ФАН.

«Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия. Китай готов вместе с прочими заинтересованными сторонами оказать содействие скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее в Китае заявили, что санкции против РФ наносят ущерб «стратегической автономии» Европы, напоминает Ura.ru. Как пишет «Синьхуа», НАТО нацелена на сохранение «американской гегемонии», и союзникам США и альянса не стоит ждать «одолжений или любезностей» в том, что касается интересов Вашингтона.

