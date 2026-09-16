Россиянам посоветовали для разговора о повышении зарплаты предлагать конкретику
Просьбу сотрудника о повышении зарплаты можно воспринимать как возможность пообщаться об условиях и сверить ожидания работника и компании. Об этом рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт посоветовала для конструктивного разговора определить конкретику: какие задачи сотруднику удалось реализовать, какие процессы улучшить, какую взять дополнительную ответственность. Важно оценивать как объем работы, так и ее влияние на результаты команды и компании. Работник должен понимать свои сильные стороны и профессиональные цели, а организация — обеспечивать прозрачность критериев развития и предоставлять понятную обратную связь.
«Когда человек понимает, какие компетенции и результаты ценятся в организации, ему проще планировать свой рост и видеть дальнейшие перспективы», — рассказала Шульженко.
По ее словам, иногда следующим шагом помимо повышения зарплаты могут стать новые задачи, значимые проекты, расширение зоны ответственности, обучение либо переход на новый уровень в карьере. В компаниях со зрелой системой управления эти вопросы становятся частью постоянного диалога руководителя и сотрудника.
Между тем замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что в России наблюдается рост зарплат, тенденция будет сохраняться.
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