Россиянам посоветовали для разговора о повышении зарплаты предлагать конкретику

Эксперт посоветовала для конструктивного разговора определить конкретику: какие задачи сотруднику удалось реализовать, какие процессы улучшить, какую взять дополнительную ответственность. Важно оценивать как объем работы, так и ее влияние на результаты команды и компании. Работник должен понимать свои сильные стороны и профессиональные цели, а организация — обеспечивать прозрачность критериев развития и предоставлять понятную обратную связь.

«Когда человек понимает, какие компетенции и результаты ценятся в организации, ему проще планировать свой рост и видеть дальнейшие перспективы», — рассказала Шульженко.

По ее словам, иногда следующим шагом помимо повышения зарплаты могут стать новые задачи, значимые проекты, расширение зоны ответственности, обучение либо переход на новый уровень в карьере. В компаниях со зрелой системой управления эти вопросы становятся частью постоянного диалога руководителя и сотрудника.

Между тем замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что в России наблюдается рост зарплат, тенденция будет сохраняться.

