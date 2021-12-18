Минсельхоз опроверг проблемы с поставками кофе в Россию

В России не будет дефицита кофе, для этого нет предпосылок, заявила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Цены на кофе достигли 10-летнего максимума

Объем импорта кофе в Россию с начала 2021 года составил 230 тысяч тонн. Ситуация с поставками кофейных зерен в нашу страну оценивается министерством как стабильная. По данным Минсельхоза, российские производители также владеют плантациями в Колумбии и Доминикане. В России также отсутствуют пошлины на ввоз зеленого кофе.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков рынка сообщили, что в Бразилии из-за холодов и засух отмечается рекордный неурожай, как и в Колумбии, где часть посевов уничтожили дожди. В Эфиопии, оказавшейся на пороге гражданской войны, появились проблемы с нехваткой рабочей силы. Усугубленной на фоне пандемии COVID-19. Коронавирус также негативно повлиял и на рынки других стран, где производят кофе.

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