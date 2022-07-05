«Логистика и господдержка»: Лишится ли Россия красной рыбы из-за санкций

Для выращивания лосося в тех же объемах, что и зарубежные закупки, необходимо дополнительное госфинансирование, увеличение производства аквакультуры полного цикла и перестройка логистической цепочки. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Рыбного Союза Александр Панин.

Ранее стало известно, что из-за кризиса импорт в Россию выращенного атлантического лосося из Чили и с Фарерских островов сократился почти в шесть раз. Отмечается, что это привело к росту цен на эту рыбу более чем в два раза. Однако, специалисты уверяют, что заменить полностью выпадающую рыбу российским лососем невозможно из-за того, что ее значительная часть отправляется на экспорт.