«Логистика и господдержка»: Лишится ли Россия красной рыбы из-за санкций
Председатель Рыбного Союза Александр Панин и аналитик Полина Кирова в эфире НСН заверили, что в России нет дефицита рыбных продуктов.
Для выращивания лосося в тех же объемах, что и зарубежные закупки, необходимо дополнительное госфинансирование, увеличение производства аквакультуры полного цикла и перестройка логистической цепочки. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Рыбного Союза Александр Панин.
Ранее стало известно, что из-за кризиса импорт в Россию выращенного атлантического лосося из Чили и с Фарерских островов сократился почти в шесть раз. Отмечается, что это привело к росту цен на эту рыбу более чем в два раза. Однако, специалисты уверяют, что заменить полностью выпадающую рыбу российским лососем невозможно из-за того, что ее значительная часть отправляется на экспорт.
СМИ сообщают, что такая ситуация уже отразилась на ресторанном бизнесе, который сократил закупки семги и форели. Панин считает, что восстановить объем этой продукции возможно с помощью перестройки логистической цепочки.
«В этом году импорт красной рыбы значительно сократился, и это сильно сказалось на рынке. Нестабильная ситуация с продажей лосося будет сохраняться до тех пор, пока мы не перестоим логистические цепочки поставок либо не увеличим кратно производство российской аквакультуры. Чтобы выращивать аквакультурного лосося в тех же объемах, что мы закупали за рубежом, необходимо дополнительное государственное финансирование и регулирование. При этом важно наращивать производство аквакультуры полного цикла - от оплодотворения икры до собственного производства рыбных кормов», - рассказал он.
Однако, по его словам, в России не будет дефицита рыбной продукции.
«Вопрос о том, чем заменить лосось и форель, скорее, риторический. Ведь невозможно заменить говядину свининой, а свинину - говядиной. Можно только перейти на другой продукт. У нас есть кижич и нерка, но это другая рыба с точки зрения потребительских свойств и вкусовых качеств. В любом случае, в настоящий момент мы не видим серьезных рисков с объемами и ассортиментом рыбной продукции, а цены уже корректируются, и в дальнейшем ситуация будет только стабилизироваться и улучшаться»», - объяснил председатель Рыбного Союза.
Дефицит рыбы в России исключила и руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.
«Я не могу сказать, что в нашей стране наблюдается дефицит красной рыбы. Мы каждый год вылавливаем достаточно приличные объемы на Дальнем востоке. Этого более чем достаточно для того, чтобы покрыть наш внутренний спрос. Да, наблюдается дефицит семги, из которой делается большинство слабосоленых видов продукции и деликатесных видов. Она, конечно, очень сильно подорожала и уже бьет все границы по своей цене. По другим лососевым рыбам такого нет», - рассказала она в беседе с «Радиоточкой НСН».
В то же время аналитик подчеркнула, что на фоне кризиса в России наблюдаются проблемы с поставкой рыбы в некоторые страны.
«Раньше мы большую часть рыбы, например, нерки, которая в основном идет в каждую путину, продавали в Японию. В этом году в связи с последствиями спецоперации у нас эта возможность не полностью реализована. Мы не можем продавать японцам те объемы, которые они покупали. Причем не можем это делать даже через Китай. На основных потребителей нашей дальневосточной красной лососевой рыбы – Китай и Японию, в этом году будет очень тяжело ориентироваться. Китай берет через раз – боится каких-то ограничений, санкций. То же самое происходит с Японией», - объяснила Кирова.
Она также отметила, в каком случае цены на рыбу в России упадут.
«В России мы не потребляем столько, сколько вылавливаем. На прошлой неделе, например, наблюдалось падение цен на нерку – на 80 рублей буквально за два дня. Форель и красную рыбу мы можем заменить неркой, кижучем, горбушей и кетой с Дальнего востока. Путина на Дальнем востоке только началась, поэтому та же нерка логистически не успела добраться до Москвы. Цены на рыбу зависят не только от внутреннего рынка, но и от международного. Поэтому, если на нашу рыбу будут высокие цены в валюте, и курс будет неблагоприятен по отношению к рублю, тогда, конечно, ценник останется высоким. Если же говорить про укрепление курса и возросший интерес к внутреннему рынку, то, возможно, цены на красную рыбу могут пойти вниз. Как это произошло с неркой», - заключила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть».
Ранее Полина Кирова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что в связи с закрытием ряда каналов сбыта объемы путины будут переориентированы на внутренний рынок, но цены не снизятся.
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