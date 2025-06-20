«Удержать российскую экономику от рецессии поможет только постепенное, последовательное снижение ключевой ставки. Это главный фактор, который сдерживает рост экономики, здесь работают два механизма. Во-первых, это создает барьер для заимствований, предприятия не могут кредитоваться. Во-вторых, финансовый сектор впитал в себя сбережения населения, которые могли бы быть направлены в инвестиции. Я так понимаю, что Решетников вчера плавно намекал на снижение ставок, говоря о том, что мы на грани рецессии. Других быстрых тем особо не просматривается. В целом нам нужно повышать конкурентоспособность и технологический уровень экономики. Любой переход на новую модель в других странах имел специфический характер. Например, малые азиатские страны, включая Южную Корею, не имели больших военных бюджетов, но обладали резервом молодой рабочей силы. У нас другая ситуация», - объяснил он.



Волков пояснил, о смене какой модели говорят Набиуллина и Орешкин. По его словам, импульс экономики, связанный с расходами ВПК, исчерпал себя, нужные новые источники роста.

«Экономическая модель у нас, к сожалению, пока одна. Модель основана на получении и распределении сырьевой ренты. Сырьевой сектор за счет экспорта фактически обеспечивает финансовые возможности для развития всей экономики. Эта модель обеспечивала рост в нулевые годы дозагрузкой мощностей после падения экономики. После 2014 года рост обеспечивался уже импортозамещением. Но это было легкое импортозамещение, были «простые» запреты на продукты, которые можно было произвести внутри страны. Последние годы рост обеспечивается за счет среднего и сложного импортозамещения – машиностроение, сложная техника. Здесь успехи не такие значимые, но зато большие государственные расходы. Бюджетный импульс связан с ВПК. Сейчас говорят именно о том, что эти источники роста исчерпаны», - добавил собеседник НСН.

На данном этапе развитию экономики России может способствовать только повышение производительности труда, но делать это за счет роботизации слишком дорого, необходимо искать другие пути, заявил НСН экономист Денис Ракша.

