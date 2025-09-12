Россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки

Он пояснила, что непосредственно на ценах снижение ключевой ставки отразится с некоторой задержкой, а вот курс рубля отреагирует гораздо быстрее.

Эксперт указала, что в итоге именно курс национальной валюты повлияет на повышение стоимости ввозимых из-за рубежа техники или продуктов.

«Однако до прилавков они по объективным причинам дойдут через разные промежутки времени, так что цены тоже отреагируют не сразу», - заключила Долгова.

Ранее Совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку с 18% до 17%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

