Россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки
Снижение Центробанком РФ ключевой ставки может привести к подорожанию импортных товаров. Об этом сайту aif.ru заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова.
Он пояснила, что непосредственно на ценах снижение ключевой ставки отразится с некоторой задержкой, а вот курс рубля отреагирует гораздо быстрее.
Эксперт указала, что в итоге именно курс национальной валюты повлияет на повышение стоимости ввозимых из-за рубежа техники или продуктов.
«Однако до прилавков они по объективным причинам дойдут через разные промежутки времени, так что цены тоже отреагируют не сразу», - заключила Долгова.
Ранее Совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку с 18% до 17%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Подозреваемый в убийстве Кирка задержан
- Россиянам рассказали, какое поведение женщины раздражает и отпугивает мужчин
- Юрий Антонов признался, что у него нет новых песен
- В России призвали ограничить экспорт подсолнечного масла из-за низкого урожая
- На сцене или в переходе: Почему классическую музыку сегодня пишут единицы
- Россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки
- Ученый: В крови у вейперов в четыре раза больше никотина, чем у курильщиков
- Вирусолог: России не грозит захвативший Европу смертельно опасный грибок
- «За два года рост в пять раз»: Пять миллионов россиян употребляют вейпы
- Уролог Убогий предупредил о риске полного исчезновения мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru