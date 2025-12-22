Роспотребнадзор проверяет кейтеринг после сообщений об отравлении в Люберцах
Роспотребнадзор по Московской области начал эпидемиологическое расследование после сообщений об отравлении пастой карбонара в Люберцах. Поводом стали экстренные извещения, поступившие из медицинской организации, сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что пострадавшие участвовали в соревнованиях по бальным танцам и употребляли пищу, предоставленную кейтеринговой компанией. Договор с ней был заключен организатором мероприятия, при этом доставка еды осуществлялась из другого субъекта.
Ведомство заявило, что в связи с произошедшим организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Обстоятельства случившегося и возможные причины отравления устанавливаются.
Ранее Telegram-канал «112» написал, что трое молодых людей заказали еду в одном из спортивных комплексов города, после чего были госпитализированы. По данным источника, их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».
