Роспотребнадзор проверяет кейтеринг после сообщений об отравлении в Люберцах

Роспотребнадзор по Московской области начал эпидемиологическое расследование после сообщений об отравлении пастой карбонара в Люберцах. Поводом стали экстренные извещения, поступившие из медицинской организации, сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что пострадавшие участвовали в соревнованиях по бальным танцам и употребляли пищу, предоставленную кейтеринговой компанией. Договор с ней был заключен организатором мероприятия, при этом доставка еды осуществлялась из другого субъекта.

Ведомство заявило, что в связи с произошедшим организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Обстоятельства случившегося и возможные причины отравления устанавливаются.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что трое молодых людей заказали еду в одном из спортивных комплексов города, после чего были госпитализированы. По данным источника, их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
