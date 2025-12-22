Американцы не были в курсе подготовки ликвидации российского генерала в Москве и не заинтересованы в этом. США стремятся найти общий язык с Россией, рассказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН.



Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча по украинскому вопросу может состояться в Москве. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X. 20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. 21 декабря он оценил их как конструктивные. В эти же даты в Майами находилась украинская делегация во главе с экс-министром обороны Рустемом Умеровым. А 22 декабря жертвой подрыва автомобиля в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Орджоникидзе заявил, что Россия должна дать Украине масштабный ответ на их теракт.