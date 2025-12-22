«Нужен ответ!»: Убийство российского генерала не сорвет переговоры Москвы и Вашингтона
Общение Москвы и Вашингтона друг с другом не зависит от третьих стран, даже если они занимаются терроризмом, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.
Американцы не были в курсе подготовки ликвидации российского генерала в Москве и не заинтересованы в этом. США стремятся найти общий язык с Россией, рассказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча по украинскому вопросу может состояться в Москве. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X. 20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. 21 декабря он оценил их как конструктивные. В эти же даты в Майами находилась украинская делегация во главе с экс-министром обороны Рустемом Умеровым. А 22 декабря жертвой подрыва автомобиля в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Орджоникидзе заявил, что Россия должна дать Украине масштабный ответ на их теракт.
«Не думаю, что новый раунд переговоров сорвется из-за украинцев. Это они причастны к теракту, а американцы ни при чем. США вряд ли что-нибудь замышляли, поскольку заинтересованы в продолжении контактов. А Украине надо дать должный ответ, потому что это уже никуда не годиться — это не первый генерал. Да и Москву украинская делегация не собирается посещать в отличие от американцев. Вряд ли и в Майами были прямые переговоры, скорее только через посредников. Сейчас неподходящие условия для такого общения, особенно после убийства генерала. Главный вопрос на обсуждениях — гарантии безопасности, но что будет теперь, непонятно, так как нужен ответ на убийство генерала», — подчеркнул он.
Ранее Орджоникидзе в эфире НСН пригрозил Европе ядерным ударом в ответ на хамство.
