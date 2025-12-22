СМИ: заявление Трампа, Хегсета и Рубио будет посвящено кораблестроению
Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник по московскому времени выступит с заявлением, посвященным вопросам кораблестроения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Белого Дома.
Согласно официальному расписанию, обращение запланировано на 16:30 по местному времени (00:30 мск) и состоится из резиденции Трампа в Палм-Бич.
Ожидается, что в мероприятии примут участие министр обороны Пит Хегсет, глава ВМС Джон Фелан, а также госсекретарь Марко Рубио.
По данным агентства, Трамп и Хегсет намерены сосредоточиться на теме развития американского кораблестроения. При этом заявление прозвучит на фоне резкого обострения риторики Вашингтона в отношении Венесуэла, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор проверяет кейтеринг после сообщений об отравлении в Люберцах
- «Нужен ответ!»: Убийство российского генерала не сорвет переговоры Москвы и Вашингтона
- Три человека пострадали при атаках дронов на автомобили в Белгородской области
- Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из Макао
- В России пообещали жесткий ответ на гибель генерала в Москве
- Закрытый формат переговоров в Майами объяснили рисками саботажа
- В Госдуме назвали способ защитить жилье от мошенников
- QR-коды, 3D-картинки и музыка: В России наметился тренд на цифровизацию книг
- СМИ: заявление Трампа, Хегсета и Рубио будет посвящено кораблестроению
- Лерчек сообщила о сроках родов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru