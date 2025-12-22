СМИ: заявление Трампа, Хегсета и Рубио будет посвящено кораблестроению

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник по московскому времени выступит с заявлением, посвященным вопросам кораблестроения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Белого Дома.

Согласно официальному расписанию, обращение запланировано на 16:30 по местному времени (00:30 мск) и состоится из резиденции Трампа в Палм-Бич.

СМИ: США и Венесуэла глушат сигналы GPS в Карибском бассейне

Ожидается, что в мероприятии примут участие министр обороны Пит Хегсет, глава ВМС Джон Фелан, а также госсекретарь Марко Рубио.

По данным агентства, Трамп и Хегсет намерены сосредоточиться на теме развития американского кораблестроения. При этом заявление прозвучит на фоне резкого обострения риторики Вашингтона в отношении Венесуэла, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВенесуэлаСШАДональд Трамп

