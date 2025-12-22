СМИ: заявление Трампа, Хегсета и Рубио будет посвящено кораблестроению

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник по московскому времени выступит с заявлением, посвященным вопросам кораблестроения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Белого Дома.

Согласно официальному расписанию, обращение запланировано на 16:30 по местному времени (00:30 мск) и состоится из резиденции Трампа в Палм-Бич.