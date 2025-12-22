Закрытый формат переговоров в Майами объяснили рисками саботажа

Детали переговоров в Майами с участием представителей России и США не раскрывались из-за опасений возможного саботажа, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его оценке, диалог между Москвой и Вашингтоном был конструктивным и позволил продвинуться в рамках мирного процесса.

Эксперт отметил, что закрытый формат переговоров является логичным и соответствует устоявшейся дипломатической практике. По его словам, международная дипломатия традиционно ведется за закрытыми дверями, чтобы избежать давления со стороны общественного мнения и внешних игроков.

Ждем в Москве: Как прошли переговоры Дмитриева в Майами

Блохин подчеркнул, что в текущих условиях существует немало сил, заинтересованных в срыве как российско-американских контактов, так и процесса урегулирования вокруг Украины. Именно этим, по его мнению, объясняется решение не раскрывать содержание переговоров.

В то же время политолог выразил уверенность, что встреча прошла в конструктивном ключе и стороны смогли добиться определенного прогресса, несмотря на сложный международный фон, передает «Радиоточка НСН».

