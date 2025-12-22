Закрытый формат переговоров в Майами объяснили рисками саботажа

Детали переговоров в Майами с участием представителей России и США не раскрывались из-за опасений возможного саботажа, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его оценке, диалог между Москвой и Вашингтоном был конструктивным и позволил продвинуться в рамках мирного процесса.

Эксперт отметил, что закрытый формат переговоров является логичным и соответствует устоявшейся дипломатической практике. По его словам, международная дипломатия традиционно ведется за закрытыми дверями, чтобы избежать давления со стороны общественного мнения и внешних игроков.