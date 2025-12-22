В России пообещали жесткий ответ на гибель генерала в Москве

Россия даст военный ответ на убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, подобные атаки рассматриваются как диверсионно-террористические действия против военного руководства и не останутся без последствий.

Попов отметил, что удары наносятся не по военным, находящимся на линии фронта, а по тем, кто менее защищен в тылу. Он назвал действия Киева проявлением международного терроризма и подчеркнул, что подобные эпизоды в перспективе могут стать предметом международного разбирательства. По его оценке, российская сторона действует иначе и не прибегает к точечным убийствам отдельных лиц.

Песков назвал гибель генерала Сарварова «страшным убийством»

Генерал-майор напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой за подобные атаки последуют жесткие меры. При этом, по его словам, российские удары наносятся по военным объектам и командным пунктам в зоне боевых действий, а не по отдельным представителям командного состава вне фронта.

Утром 22 декабря на юге Москвы произошел подрыв автомобиля, в результате которого initially пострадал один человек. Позже Следственный комитет сообщил, что погибшим оказался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрывное устройство, по данным следствия, было установлено под днищем машины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МинобороныУбийство

Горячие новости

Все новости

партнеры