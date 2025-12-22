Россия даст военный ответ на убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, подобные атаки рассматриваются как диверсионно-террористические действия против военного руководства и не останутся без последствий.

Попов отметил, что удары наносятся не по военным, находящимся на линии фронта, а по тем, кто менее защищен в тылу. Он назвал действия Киева проявлением международного терроризма и подчеркнул, что подобные эпизоды в перспективе могут стать предметом международного разбирательства. По его оценке, российская сторона действует иначе и не прибегает к точечным убийствам отдельных лиц.