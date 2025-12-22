Три человека пострадали при атаках дронов на автомобили в Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения в Шебекинском и Волоконовском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников по гражданским автомобилям. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под ударами оказались четыре муниципалитета. В Шебекинском округе на автодороге Шебекино — Зиборовка беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода, машина получила повреждения.

Еще один инцидент произошел в Волоконовском округе в районе поселка Красный Пахарь. Там FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара.

Женщина получила множественные осколочные ранения плеча, мужчина — осколочное ранение лопатки и термический ожог кисти. Оба пострадавших госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
