Три человека пострадали при атаках дронов на автомобили в Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения в Шебекинском и Волоконовском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников по гражданским автомобилям. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под ударами оказались четыре муниципалитета. В Шебекинском округе на автодороге Шебекино — Зиборовка беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода, машина получила повреждения.