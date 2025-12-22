В Госдуме назвали способ защитить жилье от мошенников

Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника позволяет существенно снизить риски мошенничества и рейдерских захватов, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, соответствующая отметка в Едином государственном реестре недвижимости фактически блокирует попытки продажи жилья по поддельным документам.

Депутат пояснил, что собственник может внести в ЕГРН специальный запрет, который не позволит продать, подарить или сдать квартиру по подложным доверенностям. Оформить такую меру защиты можно дистанционно через портал Госуслуги или лично, обратившись в центр Мои документы.

Чаплин также отметил, что при сделках с участием пожилых людей рекомендуется дополнительно общаться с родственниками продавца, чтобы исключить давление или введение в заблуждение. Отдельное внимание, по его словам, следует уделять безопасным расчетам, используя банковские инструменты, в том числе аккредитивы.

Говоря о мерах предосторожности для покупателей, парламентарий подчеркнул необходимость проверки юридической чистоты объекта и получения актуальной выписки из ЕГРН, а также подтверждения дееспособности продавца. Передача крупных сумм до официальной регистрации перехода права собственности, по его оценке, создает серьезные риски и может привести к потере средств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
