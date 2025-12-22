В Госдуме назвали способ защитить жилье от мошенников

Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника позволяет существенно снизить риски мошенничества и рейдерских захватов, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, соответствующая отметка в Едином государственном реестре недвижимости фактически блокирует попытки продажи жилья по поддельным документам.

Депутат пояснил, что собственник может внести в ЕГРН специальный запрет, который не позволит продать, подарить или сдать квартиру по подложным доверенностям. Оформить такую меру защиты можно дистанционно через портал Госуслуги или лично, обратившись в центр Мои документы.