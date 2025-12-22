Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из Макао

Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из специального административного района КНР Макао. Полет выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщили в Росавиации, отметив открытие прямого авиасообщения между Россией и Макао.

Как уточнили в ведомстве, аэропорт Владивосток впервые принял самолет перевозчика, прибывший из Макао.