Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из Макао

Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из специального административного района КНР Макао. Полет выполнила авиакомпания Cambodia Airways, сообщили в Росавиации, отметив открытие прямого авиасообщения между Россией и Макао.

Как уточнили в ведомстве, аэропорт Владивосток впервые принял самолет перевозчика, прибывший из Макао.

Регулярные рейсы по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — на лайнерах Airbus A320neo. Время в пути составит около пяти часов.

В Росавиации также сообщили, что пассажиропоток между Владивостоком и городами Китая за 11 месяцев 2025 года достиг 417 тысяч человек. Этот показатель на 87% превышает уровень аналогичного периода 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

