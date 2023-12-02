Льготная ипотека убьет спрос? Рост первоначального взноса повлияет на цену жилья

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сегодня ипотечный рынок перегрет из-за большого количества льготных программ, увеличение первоначального взноса с 20 до 25% поможет сократить количество реальных ипотечных сделок на 10-20%. Об этом НСН заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

«Все равно кто-то будет брать кредиты на покупку жилья. Другое дело, как это повлияет на рынок недвижимости. Он сейчас перегрет из-за того, что есть большое количество льготных ипотечных программ, под которые попадает каждая вторая семья, особенно это касается рынка новостроек. Это ненормальная ситуация, поэтому и нужно принимать меры, в частности, ограничительные, чтобы успокоить разгон цен. Сейчас ипотечный рынок напоминает раздутый пузырь. Надо понять, как его сдувать. Если ничего не делать и продолжать разогревать рынок, может случиться то, что было в США в 2007 году.

Ипотеки будут брать в связи с ростом семьи, с переездом в другой город и так далее. Просто на 10-20% сократится количество реальных ипотечных сделок», — сказал Бутовичев.