Льготная ипотека убьет спрос? Рост первоначального взноса повлияет на цену жилья
На спрос и цену жилья в России повлияет рост первоначального взноса на ипотечный кредит. Специалисты не беспокоятся о схлопывании рынка.
Российский кабмин намерен повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек. По словам Хуснуллина, повышение первоначального взноса позволит стабилизировать объём выдачи ипотечных займов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сегодня ипотечный рынок перегрет из-за большого количества льготных программ, увеличение первоначального взноса с 20 до 25% поможет сократить количество реальных ипотечных сделок на 10-20%. Об этом НСН заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
«Все равно кто-то будет брать кредиты на покупку жилья. Другое дело, как это повлияет на рынок недвижимости. Он сейчас перегрет из-за того, что есть большое количество льготных ипотечных программ, под которые попадает каждая вторая семья, особенно это касается рынка новостроек. Это ненормальная ситуация, поэтому и нужно принимать меры, в частности, ограничительные, чтобы успокоить разгон цен. Сейчас ипотечный рынок напоминает раздутый пузырь. Надо понять, как его сдувать. Если ничего не делать и продолжать разогревать рынок, может случиться то, что было в США в 2007 году.
Ипотеки будут брать в связи с ростом семьи, с переездом в другой город и так далее. Просто на 10-20% сократится количество реальных ипотечных сделок», — сказал Бутовичев.
На 10-20% упал спрос даже на льготную ипотеку на первичке, заявила в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
«В целом в сентябре было выдано 240 тысяч ипотек, это рекордный показатель, превышающий показатель августа на 10%. Рост наблюдался как на первичном, так и на вторичном рынке. В Москве в сентябре было около 17 тысяч сделок на вторичке, в августе же было 17,5 тысяч. Получается, небольшое падение спроса есть, но он все равно выше доажиотажного периода. По просмотрам на нашем сайте уже есть данные за октябрь. Мы наблюдаем падение на 10-15%. Крупные банки говорят о падении спроса даже на льготную ипотеку на 10-20% на первичке. Это может быть связано с ужесточениями условий выдачи таких ипотек», - сказала собеседница НСН.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН предрек снижение цен на квартиры после Нового года.
«Рынок консервативный, люди медленно меняют свою точку зрения. Они наблюдают инфляцию и ждут ее в будущем. Это все давит на психику, из-за чего люди медленно адаптируются к изменениям на рынке, поэтому рост цен на квартиры замедляется, но незначительно. До Нового года снижение цен не будет точно. Может быть, будет замедление роста или его остановка. А вот со следующего года цены могут снижаться, если тренд высокой ключевой ставки будет сохраняться длительное время. В принципе ипотеки составляют 80% сделок. Понятно, что инфляцию разгоняют низкие ставки по ипотеке на первичном рынке, рост доходов людей в сфере оборонки. Мы видим снижение спроса, который пока на ценах никак не отразился. Риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что объём выдачи ипотеки в России в октябре 2023 года составил 775,6 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. Уточняется, что это на 71,7% выше, чем в октябре прошлого года, однако на 19,41% меньше, чем в сентябре 2023 года.По мнению аналитиков, снижение может быть связано с увеличение размера первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.
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