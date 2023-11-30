Кабмин запустил льготную ипотеку в Арктике

«Жители городов и поселков Арктической зоны ... смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку"», — отмечается в сообщении.

Живущие в регионах Арктической зоны россияне смогут взять кредиты на строительство или покупку жилья по льготной ставке до 2%. Участие в ипотечной программе доступно в том числе педагогам и медикам, проработавшим в Арктике не менее пяти лет, молодым супругам не старше 35 лет, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми. Кроме того, участниками программы могут стать россияне, получившие землю по программе «Гектар», и действующие в рамках региональных программ трудовой мобильности.

Максимальная сумма займа по льготной ипотечной программе — 6 млн рублей.

Ранее банк ВТБ начал прием заявок на «арктическую ипотеку», в кредитной организации отмечали, что начнут проводить сделки после подписания и вступления в силу соответствующего постановления правительства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

