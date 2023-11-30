Кабмин запустил льготную ипотеку в Арктике
Правительство РФ распространило действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» на Арктику. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
«Жители городов и поселков Арктической зоны ... смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку"», — отмечается в сообщении.
Живущие в регионах Арктической зоны россияне смогут взять кредиты на строительство или покупку жилья по льготной ставке до 2%. Участие в ипотечной программе доступно в том числе педагогам и медикам, проработавшим в Арктике не менее пяти лет, молодым супругам не старше 35 лет, одиноким родителям с несовершеннолетними детьми. Кроме того, участниками программы могут стать россияне, получившие землю по программе «Гектар», и действующие в рамках региональных программ трудовой мобильности.
Максимальная сумма займа по льготной ипотечной программе — 6 млн рублей.
Ранее банк ВТБ начал прием заявок на «арктическую ипотеку», в кредитной организации отмечали, что начнут проводить сделки после подписания и вступления в силу соответствующего постановления правительства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru