В России объем выдачи ипотеки рухнул почти на 20 процентов

Уточняется, что это на 71,7% выше, чем в октябре прошлого года, однако на 19,41% меньше, чем в сентябре 2023 года.По мнению аналитиков, снижение может быть связано с увеличение размера первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.

«В количественном выражении снижение выдач в октябре составило 17,11%», - указано в материалах.

Также в отчёте говорится, что всего за январь-октябрь 2023 года в России выдали на 72,2% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что в сентябре 2023 года объём месячной выдачи в стране ипотечных жилищных кредитов по программам с господдержкой достиг 652,4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

