За семейную ипотеку россияне платят в среднем 25 тысяч рублей

В России средний платеж по семейной ипотеке за «однушку» составляет 24,5 тысячи рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование агентства «Этажи».

Самые высокие платежи приходится вносить москвичам — 54,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге в месяц выплачивают 37,6 тысячи рублей в месяц, а Казани — 31,1 тысячи рублей. Меньше всех платят в Волгограде и Челябинске — 18,1 и 19,5 тысячи рублей.