За семейную ипотеку россияне платят в среднем 25 тысяч рублей

В России средний платеж по семейной ипотеке за «однушку» составляет 24,5 тысячи рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование агентства «Этажи».

Самые высокие платежи приходится вносить москвичам — 54,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге в месяц выплачивают 37,6 тысячи рублей в месяц, а Казани — 31,1 тысячи рублей. Меньше всех платят в Волгограде и Челябинске — 18,1 и 19,5 тысячи рублей.

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Объем просроченных ипотечных кредитов в России в октябре достиг рекордных 75,6 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Скоринг-бюро». В октябре объем просрочки по ипотекам вырос на 7% год по сравнемнию с прошлым годом и на 0,2% за месяц. Россияне не внесли в срок платежи по 29,3 тысячам ипотечным кредитам.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН заявил, что цены на недвижимость в России скоро начнут «сползать». По его словам, следует ожидать их снижения до 10%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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