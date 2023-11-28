В Минстрое ожидают снижения спроса на новостройки в России в течение полугода

Российский Минстрой ожидает снижение спроса на первичное жилье в России в ближайшие шесть месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина.

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По его словам, для компенсации спроса потребуется субсидировать ставки по кредитам подрядчиков и застройщиков. Это поможет получить эффективную ставку и не обанкротить строительные компании.

Ранее стало известно, что квартиры в сданных новостройках Москвы дешевле строящегося жилья в среднем на 6%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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