В Минстрое ожидают снижения спроса на новостройки в России в течение полугода

По его словам, для компенсации спроса потребуется субсидировать ставки по кредитам подрядчиков и застройщиков. Это поможет получить эффективную ставку и не обанкротить строительные компании.

Ранее стало известно, что квартиры в сданных новостройках Москвы дешевле строящегося жилья в среднем на 6%, напоминает «Радиоточка НСН».

