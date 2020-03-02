Курс евро впервые за год вырос до 75 рублей

По данным на 16:50, курс европейской валюты торгуется на уровне 74,83 рубля, увеличившись на 1 рубль и 1 копейку. Курс доллара вырос на 30 копеек — до 67,17 рубля.

Рубль становится более уязвимым в ситуации с распространением коронавируса нового типа, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы курс доллара может вырасти до 67-68 рублей.



