Курс евро впервые за год вырос до 75 рублей
2 марта 202017:28
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Курс евро достигал74,93 рубля.
По данным на 16:50, курс европейской валюты торгуется на уровне 74,83 рубля, увеличившись на 1 рубль и 1 копейку. Курс доллара вырос на 30 копеек — до 67,17 рубля.
Рубль становится более уязвимым в ситуации с распространением коронавируса нового типа, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы курс доллара может вырасти до 67-68 рублей.
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