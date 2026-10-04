В Минздраве утвердили новый порядок обследования перед переливанием крови

Минздрав России утвердил новый порядок медобследования пациентов и их подготовки к переливанию донорской крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Уточняется, что документ будет действовать до 1 сентября 2032-го.

Новый приказ устанавливает первичное определение группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности, подтверждающее исследование выполняют из одного образца крови человека. Отмечается, что при расхождении результатов врачи будут формировать направление нового образца для подтверждающего исследования и установления причин отклонений.