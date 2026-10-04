В Минздраве утвердили новый порядок обследования перед переливанием крови

Минздрав России утвердил новый порядок медобследования пациентов и их подготовки к переливанию донорской крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Уточняется, что документ будет действовать до 1 сентября 2032-го.

Новый приказ устанавливает первичное определение группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности, подтверждающее исследование выполняют из одного образца крови человека. Отмечается, что при расхождении результатов врачи будут формировать направление нового образца для подтверждающего исследования и установления причин отклонений.

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К тому же образцы крови реципиента для проведения подтверждающего исследования, проб на совместимость и индивидуального подбора, согласно нововведениям, необходимо брать не ранее, чем за 48 часов до трансфузии. Их также следует маркировать с указанием даты и времени их взятия, личных данных реципиента, АВ0 и резус-принадлежности. Кроме того, у реципиентов с массой тела меньше 30 килограммов для проведения проб можно брать образцы крови в объеме не больше трех миллилитров без учета антикоагулянта.

В Минздраве рассказали, что транспортировку в лабораторию образцов крови необходимо осуществлять в спецконтейнерах при температуре не выше плюс десяти градусов с регистрацией температурного режима внутри контейнера (на протяжении максимального периода транспортировки, равного 24 часам) и выше плюс десяти градусов без регистрации температурного режима (при транспортировке образцов внутри медорганизации в течение 30 минут и менее) при условии недопущения прямого воздействия света.

Также в ведомстве добавили, что гипотензию внесли в перечень симптомов, при которых немедленно прекращают проведение биологической пробы.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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