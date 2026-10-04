В МО РФ раскрыли детали системы контроля ракетоопасных направлений
В Воздушно-космических силах (ВКС) создали систему контроля ракетоопасных направлений. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что система также обеспечивает глобальный мониторинг космической обстановки.
В ведомстве подчеркнули, что перед ВКС стоит задача по обеспечению готовности средств предупреждения о ракетном нападении, систем контроля космического пространства, а также комплексов запуска и управления аппаратами орбитальной группировки.
Кроме того, уточняется, что космические войска осваивают современные образцы вооружения и техники, выполняя план по выведению на орбиту спутников военного и двойного назначения и запуская межконтинентальные баллистические ракеты.
Ранее в МО РФ сообщили об ударах по дата-центру в Одессе на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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