В МО РФ раскрыли детали системы контроля ракетоопасных направлений

В Воздушно-космических силах (ВКС) создали систему контроля ракетоопасных направлений. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что система также обеспечивает глобальный мониторинг космической обстановки.

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В ведомстве подчеркнули, что перед ВКС стоит задача по обеспечению готовности средств предупреждения о ракетном нападении, систем контроля космического пространства, а также комплексов запуска и управления аппаратами орбитальной группировки.

Кроме того, уточняется, что космические войска осваивают современные образцы вооружения и техники, выполняя план по выведению на орбиту спутников военного и двойного назначения и запуская межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее в МО РФ сообщили об ударах по дата-центру в Одессе на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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