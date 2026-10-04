СМИ: Продюсера Джигурды задержали в Таиланде
Продюсера актера, шоумена Никиты Джигурды Екатерину задержали и посадили за решетку в Таиланде. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
По данным источника, это произошло после того, как выяснилось, что у женщины нет обратного билета в Россию. Уточняется, что Екатерина попала в тюрьму в Таиланде во время проверки документов.
Известно, что после задержания продюсера отправили в камеру. Сама Екатерина рассказала, что там было очень холодно, поэтому ей пришлось укрыться несколькими одеялами. Еду не предоставляли, поэтому все время за решеткой ее приходилось покупать за свои деньги, добавила женщина.
По словам продюсера актера, обычно она проходит формальности по ускоренной процедуре — фаст-треку, но в этот раз решила не пользоваться зеленым коридором и пошла вместе со всеми пассажирами, где ее и увидели полицейские.
Отмечается, что Екатерину отпустили примерно в семь часов утра, всего за решеткой она провела более 12 часов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что против экс-супруги актера Даниила Воробьева Марины Смирновой завели уголовное дело сразу по трем статьям.
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