Конституция, Коронавирус, Кризис

Для голосования по внесению изменений в Конституцию предложено 22 апреля, как и предполагалось ранее. Дату назвал на встрече с президентом Путиным рабочей группы по подготовке поправок ее сопредседатель сенатор Андрей Клишас, отметив, что этот день будет объявлен выходным, но не за счет других выходных или праздничных дней. Логическое обоснование выбранной даты сенатор предложил такое: к 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха; 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. «Между этими датами – 22-е число», - сказал Клишас.





О возможной встрече президентов России и Турции в ближайшее время сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана