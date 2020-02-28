Конституция, Коронавирус, Кризис
НСН о некоторых заметных событиях недели.
Согласована дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Для голосования по внесению изменений в Конституцию предложено 22 апреля, как и предполагалось ранее. Дату назвал на встрече с президентом Путиным рабочей группы по подготовке поправок ее сопредседатель сенатор Андрей Клишас, отметив, что этот день будет объявлен выходным, но не за счет других выходных или праздничных дней. Логическое обоснование выбранной даты сенатор предложил такое: к 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха; 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. «Между этими датами – 22-е число», - сказал Клишас.
О возможной встрече президентов России и Турции в ближайшее время сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана
Предметом беседы стала ситуация в Сирии, существенно осложнившая в последнее время отношения между Москвой и Анкарой. Накал страстей был взвинчен до предела после того, как более 30 турецких военных погибли в результате налетов ВВС Сирии на позиции террористических группировок в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны России отметили, что военные Турции, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди наступавших террористов. Несмотря на это обстоятельство, советник турецкого президента, член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки заявил о готовности Турции воевать с Россией.
Россия вводит ограничения на авиасообщение с рядом стран, где отмечен значительный рост заболеваемости коронавирусом COVID-2019, в частности, с Ираном и Южной Кореей
Ранее такая же мера была введена в отношении Китая, ставшего очагом инфекции. Роспотребнадзор рекомендовал согражданам отказаться от поездок в эти страны, равно как и в другие, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, в том числе в Италию. Туркомпаниям предложено остановить продажи на этих направлениях. По оценкам источников НСН в российской туротрасли, на ограничениях из-за коронавируса она уже потеряла 27 миллиардов рублей.
Коронавирус COVID-2019 стал причиной затяжного падения мировой экономики
Ключевые показатели торговых площадок по всему миру падали всю неделю – и в США, и в Европе, и в Азии. Нефть в пятницу пробивала уровень 50 долларов за баррель марки Brent. Россия – не исключение: индекс Мосбиржи в пятницу упал более чем на 5%, РТС – почти на 7. Сдает позиции и рубль: в середине дня в пятницу в моменте курс национальной валюты достигал в моменте 67,5 рублей за доллар и 74,5 – за евро. За неделю обе валюты подорожали на несколько рублей. Многие эксперты предупреждают, что мир стоит на пороге нового экономического кризиса.
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