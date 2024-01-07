Куриный переполох: В Рождество в регионах пожаловались на дефицит мяса птицы

Дефицит куриного мяса в ряде регионов объяснили непогодой, которая повлияла на поставки продукции.



В ряде регионов поставки охлажденной курицы в магазины задержались из-за непогоды, пишет РБК со ссылкой на компанию X5 Group.

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Так, в Самаре из магазинов пропало куриное мясо, куриные бедра и крылья. При этом можно купить свинину и говядину, передает TVSamara.ru

Куриное мясо исчезло с прилавков магазинов в Челябинске, пишет местное издание 74.ru. В региональном Минсельхозе отрицают проблемы с поставками курятины.

По данным портала E1.ru, во многих супермаркетах Екатеринбурга также наблюдается дефицит мяса птицы.

Поставки задержались из-за холодов и сильных снегопадов, объяснили в X5 Group.

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В пресс-службе компании заявили, что предпринимаются усилия для оперативной доставки продукции в магазины. В еще одной торговой сети отметили, что ситуация с нехваткой курицы характерна для периода праздников.

Еще в конце ноября пошлого года Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц, передают «Ведомости».

Отмечается, что производство курятины и яиц по итогам 2023 года останется на уровне прошлого года, несмотря на возросший спрос на продукцию. Первая причина – птичий грипп, а вторая – низкая рентабельность производства из-за возросших расходов.

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Минсельхоз РФ выработал комплекс мер, направленный на поддержку производителей, а также на увеличение предложения на внутреннем рынке.

С основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте.

В конце декабря правительство России приняло решение обнулить на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Это сделано, чтобы стабилизировать цены на продукцию в стране, сообщается в опубликованном на сайте кабмина постановлении.

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«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — цитируют документ «Известия».

Благодаря принятому правительством решению прогнозируется рост предложения на внутреннем рынке и стабилизации цен на мясо курицы.

Продукцию птицеводческой отрасли, в том числе курятину и пищевое яйцо, начнут поставлять в Россию птицеводческие предприятия Азербайджана, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, пишет «Российская газета». Как отмечается, договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Баку главы ведомства Сергея Данкверта. В пресс-службе подчеркнули, что главным итогом переговоров стало открытие российского рынка для птицеводческой продукции азербайджанских предприятий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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