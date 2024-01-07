Куриный переполох: В Рождество в регионах пожаловались на дефицит мяса птицы

Так, в Самаре из магазинов пропало куриное мясо, куриные бедра и крылья. При этом можно купить свинину и говядину, передает TVSamara.ru

Куриное мясо исчезло с прилавков магазинов в Челябинске, пишет местное издание 74.ru. В региональном Минсельхозе отрицают проблемы с поставками курятины.

По данным портала E1.ru, во многих супермаркетах Екатеринбурга также наблюдается дефицит мяса птицы.



Поставки задержались из-за холодов и сильных снегопадов, объяснили в X5 Group.