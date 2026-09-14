Аварийность с участием СИМ в России снова начала расти: за январь-август этого года их оказалось на 40% большем, чем за первые восемь месяцев 2025-го, показала статистика ГИБДД. В 3,4 тысячи таких ДТП погиб 51 человек. Раненых стало на 40% больше. Две трети аварий, попавших в статистику, произошли из-за нарушения ездоками правил дорожного движения. Эрдман заявила о необходимости привязки всех СИМ к конкретному владельцу.

«Аварийность растёт за счёт частников. С этим согласны и ведомства. По России две трети аварий связаны с частными СИМ. Очень высокий уровень продаж за последний год. Частников для начала нужно зарегистрировать и посчитать. Мы должны привязать СИМ к конкретному владельцу — по аналогии с автомобилем. Регистрация это предполагает. Нужно оснастить СИМ государственным регистрационным знаком. Мы должны научиться их идентифицировать в формате фото- и видеофиксации. В ряде городов это уже реализовано. Нам нужно наделить города полномочиями в рамках взыскания штрафов за нарушения. В соответствии с этим нам нужно поправить КоАП. На частные СИМ должны распространяться те же ограничения, что и на прокатные. Под большим вопросом остаётся, сохранятся ли моноколёса», — сказала собеседница НСН.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал в пресс-центре НСН, что самокаты уместны для коротких поездок, а полноценную транспортную систему нужно выстраивать так, чтобы они органично дополняли, а не заменяли общественный транспорт.

