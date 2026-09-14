Кабмин временно запретил вывозить из России серную кислоту

Запрет вступит в силу через 10 дней после официального опубликования документа и будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

«Решение направлено на поддержание стабильного обеспечения серной кислотой промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений», - отметили в кабмине.

Также в постановлении говорится, что вывоз указанного химического вещества будет возможен на основании решений, принятых правительством, а также в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эапрет на экспорт нефтепродуктов был введён в России с целью насыщения внутреннего рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

