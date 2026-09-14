«Бич пяти лет»: Почему учителя массово уходят из школ в репетиторы
Амет Володарский заявил НСН, что спрос на репетиторов растет год к году, и те качественные педагоги, которые все еще остались в школах, все равно подрабатывают репетиторами.
Последние пять лет учителя из школ уходят в частное преподавание и единственное, что пока спасает школы от массового перетока педагогов в репетиторство, это 56 дней отпуска, стаж и иногда хороший коллектив. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Исследование выявило неожиданную тенденцию: заработок репетиторов в России оказался выше доходов IT‑специалистов, и это вызывает обеспокоенность у родителей учащихся, пишет Telegram-канал SHOT. Так, квалифицированный репетитор может вести не менее пяти занятий в день — при средней стоимости одного урока в 3000 рублей. Учитывая, что рабочий день педагога составляет в среднем пять часов, его недельный доход достигает примерно 75 тысяч рублей. Володарский раскрыл, что уровень заработка репетиторов объясняется прежде всего спросом.
«Основной принцип — это спрос. Очень высокий спрос на педагогов английского языка. Час занятия с педагогом английского стоит в несколько раз больше, чем час занятия с преподавателем русского. Очень высоко поднялся спрос на репетиторов по математике. Большой спрос последние пять лет после пандемии на педагогов начальной школы, то есть на помощь детям в адаптации. Причем спрос каждый год на репетиторов увеличивается», — отметил он.
По его словам, спрос на репетиторов также объясняется тем, что школьные учителя, как правило, перегружены, а родители хотят подстраховаться в подготовке детей к экзаменам.
«Во-первых, педагоги перегружены несвойственными им задачами: анализами, отчетами. Они не успевают за выполнением программы. Во-вторых, есть пресловутый ЕГЭ. Иногда достаточно школьных педагогов для того, чтобы ребенок успешно сдал ГИА. Но все-таки родители перестраховываются и набирают репетиторов. Поэтому это вопрос больше тренда, моды. Учителя действительно уходят в репетиторство. Это прям бич последних 5 лет. Единственное, что пока удерживает их от массового перетока, это трудовой стаж педагога, 56 дней отпуска, плюс, конечно, хороший коллектив. Но хорошие учителя, которые нуждаются в подработке, во второй половине дня также занимаются репетиторством», — подытожил он.
Ранее стало известно, что самыми высокооплачиваемыми репетиторами в России в 2026 году стали преподаватели физики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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