Последние пять лет учителя из школ уходят в частное преподавание и единственное, что пока спасает школы от массового перетока педагогов в репетиторство, это 56 дней отпуска, стаж и иногда хороший коллектив. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Исследование выявило неожиданную тенденцию: заработок репетиторов в России оказался выше доходов IT‑специалистов, и это вызывает обеспокоенность у родителей учащихся, пишет Telegram-канал SHOT. Так, квалифицированный репетитор может вести не менее пяти занятий в день — при средней стоимости одного урока в 3000 рублей. Учитывая, что рабочий день педагога составляет в среднем пять часов, его недельный доход достигает примерно 75 тысяч рублей. Володарский раскрыл, что уровень заработка репетиторов объясняется прежде всего спросом.

«Основной принцип — это спрос. Очень высокий спрос на педагогов английского языка. Час занятия с педагогом английского стоит в несколько раз больше, чем час занятия с преподавателем русского. Очень высоко поднялся спрос на репетиторов по математике. Большой спрос последние пять лет после пандемии на педагогов начальной школы, то есть на помощь детям в адаптации. Причем спрос каждый год на репетиторов увеличивается», — отметил он.