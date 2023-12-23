Российский кабмин обнулил пошлины на ввоз замороженного мяса кур на 2024 год
Правительство России приняло решение обнулить на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Это сделано, чтобы стабилизировать цены на продукцию в стране, сообщается в опубликованном на сайте кабмина постановлении.
«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — цитируют документ «Известия».
Благодаря принятому правительством решению прогнозируется рост предложения на внутреннем рынке и стабилизации цен на мясо курицы.
Минсельхоз России отвечает за выдачу подтверждения об отнесении ввозимых товаров к товарам, необлагаемым пошлиной, сообщается в документе. Также в постановлении кабмина утвержден порядок выдачи документов для беспошлинного ввоза продукции.
Остаток объемов мяса домашних кур, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, будет ежегодно публиковать Минсельхоз на своем сайте.
Ранее сообщалось, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического проекта «Контур.Фокус».
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