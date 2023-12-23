Российский кабмин обнулил пошлины на ввоз замороженного мяса кур на 2024 год

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — цитируют документ «Известия».



Благодаря принятому правительством решению прогнозируется рост предложения на внутреннем рынке и стабилизации цен на мясо курицы.



Минсельхоз России отвечает за выдачу подтверждения об отнесении ввозимых товаров к товарам, необлагаемым пошлиной, сообщается в документе. Также в постановлении кабмина утвержден порядок выдачи документов для беспошлинного ввоза продукции.



Остаток объемов мяса домашних кур, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, будет ежегодно публиковать Минсельхоз на своем сайте.

Ранее сообщалось, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического проекта «Контур.Фокус».



