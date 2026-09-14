Россиянам объяснили, как поделить загородный дом при разводе

По её словам, есть три способа разделить загородный дом. Первый - это физически превратить один дом в два. При этом у каждой части должны быть отдельный вход, санузел и необходимые коммуникации.

Второй способ - это закрепить за каждым бывшим супругом свою долю в доме. Затем можно «продать дом целиком и поделить деньги пропорционально долям».

Третий вариант — передать дом одному из супругов. В этом случае тот, кто отказывается от своей доли, имеет право на компенсацию.

«Порядок выплаты можно обсудить при заключении мирового соглашения: единовременно или в рассрочку, если у второй стороны сразу нет всей суммы», - заключила Гузаева.

Ранее адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Новиков и Партнеры» Айана Новикова напомнила, что всё приобретённое в браке имущество считается совместно нажитым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

