Россиянам объяснили, как поделить загородный дом при разводе
Продавать загородный дом при разводе, а затем делить деньги, необязательно. Об в беседе с Life.ru заявила адвокат по вопросам гражданского и семейного права Галина Гузаева.
По её словам, есть три способа разделить загородный дом. Первый - это физически превратить один дом в два. При этом у каждой части должны быть отдельный вход, санузел и необходимые коммуникации.
Второй способ - это закрепить за каждым бывшим супругом свою долю в доме. Затем можно «продать дом целиком и поделить деньги пропорционально долям».
Третий вариант — передать дом одному из супругов. В этом случае тот, кто отказывается от своей доли, имеет право на компенсацию.
«Порядок выплаты можно обсудить при заключении мирового соглашения: единовременно или в рассрочку, если у второй стороны сразу нет всей суммы», - заключила Гузаева.
Ранее адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Новиков и Партнеры» Айана Новикова напомнила, что всё приобретённое в браке имущество считается совместно нажитым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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