В Херсонской области пытались помешать досрочному голосованию с помощью ИИ

Противник с помощью искусственного интеллекта (ИИ) пытался помешать досрочному голосованию на выборах в Госдуму в Херсонской области. Как пишет RT, об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

В Самарской области БПЛА попал в здание избиркома

По её словам, речь идёт о фейковых видео, которые были собраны из кусков, вырезанных из разных интервью, с подменой голоса.

«Видео сгенерировали таким образом, что на участках будут иные формы досмотра и безопасности, которые не позволят... прийти на участок и спокойно сделать свой выбор», — указала Захарова.

Она также добавила, что информация о том, что кроме паспорта на избирательных участках мужчинам придётся предъявлять военный билет, не соответствует действительности.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что новые регионы успешно справляются с организацией досрочного голосования в Госдуму, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ХерсонФейкИскусственный ИнтеллектГосдумаВыборы

Горячие новости

Все новости

партнеры