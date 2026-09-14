В Херсонской области пытались помешать досрочному голосованию с помощью ИИ

По её словам, речь идёт о фейковых видео, которые были собраны из кусков, вырезанных из разных интервью, с подменой голоса.

«Видео сгенерировали таким образом, что на участках будут иные формы досмотра и безопасности, которые не позволят... прийти на участок и спокойно сделать свой выбор», — указала Захарова.

Она также добавила, что информация о том, что кроме паспорта на избирательных участках мужчинам придётся предъявлять военный билет, не соответствует действительности.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что новые регионы успешно справляются с организацией досрочного голосования в Госдуму, пишут «Известия».