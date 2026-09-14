В Херсонской области пытались помешать досрочному голосованию с помощью ИИ
Противник с помощью искусственного интеллекта (ИИ) пытался помешать досрочному голосованию на выборах в Госдуму в Херсонской области. Как пишет RT, об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
По её словам, речь идёт о фейковых видео, которые были собраны из кусков, вырезанных из разных интервью, с подменой голоса.
«Видео сгенерировали таким образом, что на участках будут иные формы досмотра и безопасности, которые не позволят... прийти на участок и спокойно сделать свой выбор», — указала Захарова.
Она также добавила, что информация о том, что кроме паспорта на избирательных участках мужчинам придётся предъявлять военный билет, не соответствует действительности.
Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что новые регионы успешно справляются с организацией досрочного голосования в Госдуму, пишут «Известия».
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