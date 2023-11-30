В Минсельхозе рассказали, почему подорожало куриное мясо

Ведомство держит ситуацию с ценами на продовольственном рынке на особом контроле. Что касается продукции птицеводства, то выработан комплекс мер, направленный на поддержку производителей, а также на увеличение предложения на внутреннем рынке.

С основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегмент по итогам года. Кроме того, в настоящее время ведется проверка производителей куриных яиц и мяса кур. Ее проводит ФАС России. Также совместно с Минсельхозом проводится анализ обоснованности повышения отпускных цен на яйцо.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры по увеличению объемов производства мяса птицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

