В Минсельхозе рассказали, почему подорожало куриное мясо
Рост цен на куриное мясо спровоцировал высокий спрос, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Ведомство держит ситуацию с ценами на продовольственном рынке на особом контроле. Что касается продукции птицеводства, то выработан комплекс мер, направленный на поддержку производителей, а также на увеличение предложения на внутреннем рынке.
С основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегмент по итогам года. Кроме того, в настоящее время ведется проверка производителей куриных яиц и мяса кур. Ее проводит ФАС России. Также совместно с Минсельхозом проводится анализ обоснованности повышения отпускных цен на яйцо.
Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры по увеличению объемов производства мяса птицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru