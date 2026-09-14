Он также объяснил, почему в Венеции остались без главных призов фильмы с Робертом Паттинсоном, Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, а также картины известных режиссеров.

«Есть три мотивации решения жюри в таких случаях. Во-первых, им просто могли понравиться другие фильмы. Например, когда я был жюри, мы не дали главный приз дебютным фильмам с очень известными голливудскими артистами, а дали абсолютно неизвестному чуваку, потому что нам показалось, что его фильм лучше. Второе - иногда жюри выбирает людей, которые не столь известны, чтобы их поддержать, а не какие-то устоявшиеся имена. Это не основная мотивация, но она тоже есть. Третье – это предпочтения к киноязыку, который мог оказаться ближе каким-то членам жюри. Для крупных голливудских или индустриальных проектов хорошо, но не так важно, когда они получают приз, а вот для начинающих, не столь известных или независимых режиссеров призы намного больше влияют на биографию», - заключил собеседник НСН.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что главным претендентов на победу на Венецианском кинофестивале является фильм Мартина Макдоны «Дикая лошадь».

