«Политический компромисс?»: Герман-младший объяснил итоги Венецианского фестиваля
У жюри был сложный выбор с учетом политического резонанса при выборе обладателя «Золотого льва», сказал в эфире НСН Алексей Герман, объяснив причины и последствия успехов российских режиссеров в Венеции и Каннах.
Выбор фильма-победителя Венецианского кинофестиваля мог быть компромиссом, чтобы снизить политический накал, заявил в интервью НСН режиссер Алексей Герман-младший.
Главный приз фестиваля, «Золотой Лев» получил фильм датского режиссера Май эль-Туки (на фото) «Неизвестная женщина». При этом эксперты прочили успех «Дикой лошади» Мартина Макдоны или пропалестинскому фильму «NAZA», удостоенному 24-минутных оваций. Некоторые СМИ связали выбор фильма-победителя с феминистскими взглядами председателя жюри Мэгги Джилленхол. Герман отметил, что здесь дело, скорее, в политике, чем в феминизме.
«Я был когда-то в дебютном жюри Венецианского фестиваля и думаю, что на этот раз жюри долго спорило и могло быть в значительной степени расколото. Сомневаюсь, что это такие простые коннотации, что женщина дает женщине. У жюри был очень сложный выбор в этом году, потому что на фестивале было определенное количество фильмов, так или иначе имеющих политическое значение. Я не видел фильм "Неизвестная женщина", может быть, он прекрасный, но думаю, что в обсуждении в этом году учитывался политический резонанс, который возникнет при выручении другим фильмам "Золотого льва". Вполне возможно, что это компромиссное решение для того, чтобы снизить накал напряженности, который сейчас существует вокруг фестиваля, попытка сбалансированного решения, чтобы избежать обвинений в излишней политизации. При этом про режиссера Май эль-Туки я ничего не знаю», - сказал он.
«Серебряного Льва» за лучшую режиссуру получил Илья Хржановский (признан в России иноагентом) за фильм «Дау о судьбе физика Льва Ландау. Герман отметил, успехи этой картины и «Минотавра» Андрея Звягинцева в Каннах пока не открывают дорогу в Европу режиссерам, продолжающим работать в России.
«Сейчас тенденция следующая: те режиссеры, которые остались в России, не могут пробиться на крупные фестивали, в основной конкурс их не берут. При этом очевидно, что есть поддержка режиссеров, которые не в России. Я очень давно знаю Илью, но не видел этот его фильм. Вполне возможно жюри посчитало, что это замечательная картина. Но по факту в последние годы на крупные фестивали оставшихся в России режиссеров не пускают. Мы видели скандал на Венецианской биеннале с Сокуровым, которого просто не пустили, хотя там даже фильма не было, он просто должен был выступать», - отметил режиссер.
Он также объяснил, почему в Венеции остались без главных призов фильмы с Робертом Паттинсоном, Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, а также картины известных режиссеров.
«Есть три мотивации решения жюри в таких случаях. Во-первых, им просто могли понравиться другие фильмы. Например, когда я был жюри, мы не дали главный приз дебютным фильмам с очень известными голливудскими артистами, а дали абсолютно неизвестному чуваку, потому что нам показалось, что его фильм лучше. Второе - иногда жюри выбирает людей, которые не столь известны, чтобы их поддержать, а не какие-то устоявшиеся имена. Это не основная мотивация, но она тоже есть. Третье – это предпочтения к киноязыку, который мог оказаться ближе каким-то членам жюри. Для крупных голливудских или индустриальных проектов хорошо, но не так важно, когда они получают приз, а вот для начинающих, не столь известных или независимых режиссеров призы намного больше влияют на биографию», - заключил собеседник НСН.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что главным претендентов на победу на Венецианском кинофестивале является фильм Мартина Макдоны «Дикая лошадь».
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