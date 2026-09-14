В России открыли виртуальный музей Михаила Салтыкова-Щедрина

Проект объединил Пермский край, Кировскую область и Удмуртию. Благодаря ему пользователи смогут познакомиться со страницами биографии Салтыкова-Щедрина, в том числе учёбой, госслужбой, вятской ссылкой, творчеством и личной жизнью.

Также в виртуальном музее можно найти картины, созданные по мотивам произведений писателя. В медиатеке доступны анимационные фильмы «Салтыков в Вятке», «Щедринки» и «Салтыкиада или Как Салтыков Щедрина повстречал».

«Почему у писателя две фамилии? Зачем он прятал стихи в сапоге? Как встретил будущую жену? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в виртуальном музее», - говорится в сообщении.

Кроме того, имеются ссылки на 10 произведений писателя, которые сопровождаются современными иллюстрациями. Проект рассчитан как на школьную аудиторию, так и на тех, кто желает взглянуть на классика с новой стороны.

РАнее Политехнический музей открыл в Великом Новгороде постоянную экспозицию «Век информации», пишут «Известия».