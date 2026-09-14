В России открыли виртуальный музей Михаила Салтыкова-Щедрина
В России открыли «Виртуальный музей к 200-летию писателя-сатирика М.E. Салтыкова-Щедрина». Об этом сообщает сайт aif.ru.
Проект объединил Пермский край, Кировскую область и Удмуртию. Благодаря ему пользователи смогут познакомиться со страницами биографии Салтыкова-Щедрина, в том числе учёбой, госслужбой, вятской ссылкой, творчеством и личной жизнью.
Также в виртуальном музее можно найти картины, созданные по мотивам произведений писателя. В медиатеке доступны анимационные фильмы «Салтыков в Вятке», «Щедринки» и «Салтыкиада или Как Салтыков Щедрина повстречал».
«Почему у писателя две фамилии? Зачем он прятал стихи в сапоге? Как встретил будущую жену? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в виртуальном музее», - говорится в сообщении.
Кроме того, имеются ссылки на 10 произведений писателя, которые сопровождаются современными иллюстрациями. Проект рассчитан как на школьную аудиторию, так и на тех, кто желает взглянуть на классика с новой стороны.
РАнее Политехнический музей открыл в Великом Новгороде постоянную экспозицию «Век информации», пишут «Известия».
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