«Сейчас этим занимаются несколько ведомств, но это одна из основных задач правительства, что правильно. Одно дело, когда накручивается что-то на товары люксовые, хотим – покупаем, но можем и не покупать. А другое дело, что есть товары, которые нам необходимы каждый день. У правительства есть полномочия прямого вмешательства, если в течение двух месяцев рост цен больше 30%. Правительство ни разу этим рубильником не пользовалось, обычно ФАС разговаривает с крупными сетями, убеждает их в тех или иных случаях сделать скидку и так далее. Этот перечень – это еще один шаг в эту сторону, чтобы можно было вычислить в цепочке поставок того, кто три шкуры дерет, накидывает 200%. Таких будут призывать к совести, а потом и к ответственности, если они не поймут. Эти изменения нужны для того, чтобы Федеральная налоговая служба могла предоставлять данные соответствующим ведомствам. Новой информации у бизнеса собирать не будут, просто уже существующая информация будет использоваться более эффективно, сейчас ее просто запрашивают в ручном режиме», - объяснил он.

При этом он подчеркнул, что чаще всего паника по поводу роста цен преждевременная.

«Мы получаем информацию о росте цен, проверяем, обычно никаких нарушений там нет. У нас бывают выдающиеся колебания в моменте, например, за неделю что-то подорожало на 8%, кто-то увидел в этом хайп. Мы всегда анализируем внутри квартала, года, чаще всего видим обычную динамику роста цен. Но бывают отдельные ситуации, как с теми же яйцами, когда цены растут какое-то время, приходится разбираться. Чаще всего паника преждевременная», - заключил собеседник НСН.

В августе в России был принят закон, который заработает с 2027 года, о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров - от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов.

