Дерут три шкуры: По кому ударит новый мониторинг цен
Алексей Койтов заявил НСН, что у бизнеса не будут требовать никакой новой информации, но больше ведомств получат доступ к данным.
Любой необоснованный рост цен должен выявляться не только на полке в магазине, но и на других этапах в цепочке поставок, заявил в беседе с НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Государство с 1 января 2027 года будет вести мониторинг цен на 24 вида продуктов питания, включая самые распространенные виды мяса, рыбу, макароны, некоторые овощи и крупы. Соответствующий перечень утвержден документом правительства РФ. Койтов раскрыл, что изменится после этого решения.
«Сейчас этим занимаются несколько ведомств, но это одна из основных задач правительства, что правильно. Одно дело, когда накручивается что-то на товары люксовые, хотим – покупаем, но можем и не покупать. А другое дело, что есть товары, которые нам необходимы каждый день. У правительства есть полномочия прямого вмешательства, если в течение двух месяцев рост цен больше 30%. Правительство ни разу этим рубильником не пользовалось, обычно ФАС разговаривает с крупными сетями, убеждает их в тех или иных случаях сделать скидку и так далее. Этот перечень – это еще один шаг в эту сторону, чтобы можно было вычислить в цепочке поставок того, кто три шкуры дерет, накидывает 200%. Таких будут призывать к совести, а потом и к ответственности, если они не поймут. Эти изменения нужны для того, чтобы Федеральная налоговая служба могла предоставлять данные соответствующим ведомствам. Новой информации у бизнеса собирать не будут, просто уже существующая информация будет использоваться более эффективно, сейчас ее просто запрашивают в ручном режиме», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что чаще всего паника по поводу роста цен преждевременная.
«Мы получаем информацию о росте цен, проверяем, обычно никаких нарушений там нет. У нас бывают выдающиеся колебания в моменте, например, за неделю что-то подорожало на 8%, кто-то увидел в этом хайп. Мы всегда анализируем внутри квартала, года, чаще всего видим обычную динамику роста цен. Но бывают отдельные ситуации, как с теми же яйцами, когда цены растут какое-то время, приходится разбираться. Чаще всего паника преждевременная», - заключил собеседник НСН.
В августе в России был принят закон, который заработает с 2027 года, о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров - от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов.
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