Большинство россиян увозят «сувениры» из отелей
Большинство россиян (67%) увозят «сувениры» из отелей. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса «Купибилет» пишет Life.ru.
Отмечается, что чаще всего российские туристы увозят из гостиниц тапочки, зубные наборы, маленькие флаконы шампуня, геля или мыла. Каждый седьмой респондент забирал гостиничный халат, каждый десятый - полотенце, а каждый двадцатый - посуду.
Россияне рассказали, что такие «сувениры» напоминают им о путешествии (29%), 21% используют их по ппрямому назначению, 13% берут с собой в следующие поездки, а 11% дарят друзьям или родственникам.
Ранее российские туристы, приехавшие в Хургаду в Египет, пожаловались, что сервис в ряде местных пятизвездочных гостиниц можно оценить максимум на «четыре звезды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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