За три года в России закрылась каждая десятая компания по производству яиц и птицы

Если в январе 2021 года в стране насчитывалось более пяти с половиной тысяч подобных предприятий, то к декабрю текущего года их осталось лишь 4,9 тысячи. Уточняется, что за указанный период открылось около двух тысяч компаний. При этом почти три тысячи производств прекратили свое существование.

Наибольшее число подобных компаний сосредоточено в Татарстане, Башкирии, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области. Сегодня в этих регионах тоже зафиксировано падение числа предприятий. Однако наиболее сложная ситуация сложилась в ЯНАО, Туве и Херсонской области. Там располагается от двух до семи компаний по производству птицы, сообщает ТАСС.

Ранее Росстат сообщил, что с 12 по 18 декабря стоимость яиц выросла на 4,6%. При этом куриное мясо подешевело на 0,5%, сообщает «Радиоточка НСН».

