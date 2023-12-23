Куриные страсти: В России ищут путь увеличения производства мяса кур и яиц

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — цитируют документ «Известия».

Благодаря принятому правительством решению прогнозируется рост предложения на внутреннем рынке и стабилизации цен на мясо курицы.

Минсельхоз России отвечает за выдачу подтверждения об отнесении ввозимых товаров к товарам, необлагаемым пошлиной, сообщается в документе. Также в постановлении кабмина утвержден порядок выдачи документов для беспошлинного ввоза продукции.

Остаток объемов мяса домашних кур, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, будет ежегодно публиковать Минсельхоз на своем сайте.