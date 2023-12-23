Куриные страсти: В России ищут путь увеличения производства мяса кур и яиц
В России сократилось производство куриного мяса и яиц. Правительство страны обнулило пошлины на замороженное мясо кур ради стабилизации цен.
Правительство России приняло решение обнулить на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Это сделано, чтобы стабилизировать цены на продукцию в стране, сообщается в опубликованном на сайте кабмина постановлении.
«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — цитируют документ «Известия».
Благодаря принятому правительством решению прогнозируется рост предложения на внутреннем рынке и стабилизации цен на мясо курицы.
Минсельхоз России отвечает за выдачу подтверждения об отнесении ввозимых товаров к товарам, необлагаемым пошлиной, сообщается в документе. Также в постановлении кабмина утвержден порядок выдачи документов для беспошлинного ввоза продукции.
Остаток объемов мяса домашних кур, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, будет ежегодно публиковать Минсельхоз на своем сайте.
В начале декабря вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Согласно документу, ведомства должны были до 19 декабря проанализировать изменение потребления курицы и яиц за последние три года, подготовить данные о текущем производстве и минимальных необходимых для удовлетворения внутреннего спроса объемах и представить соответствующий отчет кабмину.
Число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического проекта «Контур.Фокус».
Если в январе 2021 года в стране насчитывалось более пяти с половиной тысяч подобных предприятий, то к декабрю текущего года их осталось лишь 4,9 тысячи. Уточняется, что за указанный период открылось около двух тысяч компаний. При этом почти три тысячи производств прекратили свое существование.
Наибольшее число подобных компаний сосредоточено в Татарстане, Башкирии, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области. Сегодня в этих регионах тоже зафиксировано падение числа предприятий. Однако наиболее сложная ситуация сложилась в ЯНАО, Туве и Херсонской области. Там располагается от двух до семи компаний по производству птицы, сообщает ТАСС.
Что касается продукции птицеводства, то Минсельхоз выработал комплекс мер, направленный на поддержку производителей, а также на увеличение предложения на внутреннем рынке.
С основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегмент по итогам года. Кроме того, в настоящее время ведется проверка производителей куриных яиц и мяса кур. Ее проводит ФАС России. Также совместно с Минсельхозом проводится анализ обоснованности повышения отпускных цен на яйцо.
Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью «Дума ТВ» заявил, что увеличение спроса на куриное мясо и куриные яйца связано с возросшим уровнем жизни россиян.
Отвечая на вопрос о причинах подорожания куриных яиц в России, он отметил, что рост спроса «вовремя отследили», а анализ показал, что граждане стали в принципе больше потреблять мясных продуктов, куриного мяса и яиц.
«Переразмеренные мощности, с одной стороны, а с другой — неудовлетворенный спрос — это всегда плохо. Всё время нужно поддерживать баланс», — указал парламентарий.
Гутенев добавил, что в настоящее время куриные яйца закупаются у Азербайджана, Турции, Ирана, при этом импортные продукты должны быть не только дешевыми, но и качественными.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на яйца и мясо кур в стране является сбоем в работе правительства. По его словам, спрос увеличился, а объёмы производства — нет, сообщает RT.
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