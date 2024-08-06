«Кукуруза не дорожала!»: В Зерновом союзе обвинили кинотеатры в росте цен на попкорн

«С кукурузой у нас проблем нет, мы экспортируем ее, а не только внутренние потребности обеспечиваем. Никаких проблем с тем, чтобы отказаться от импортного сырья, у нас нет. Весь прошлый сезон цены на кукурузу оставались низкими после падения в позапрошлом сезоне. Поэтому говорить о том, что цена на кукурузу выросла, что привело к росту цен на попкорн, будет как минимум не очень объективно. Это вранье. Можно опираться на стоимость энергетики – того, что реально подорожало. Но никак не на стоимость кукурузы. В Россию кукуруза практически не ввозится. Если и есть – это какие-то супер мелкие объемы. Есть специфические потребности при использовании кукурузы для продовольственных целей, это специальные сорта с повышенным содержанием аминокислот. Таких сортов может и не хватать, они могут импортироваться. Это не касается общих объемов потребления и снабжения. Мы производим достаточно собственного сырья, и никаких проблем со снабжением нет», - заявил он.

По его словам, подорожание попкорна связано не с ценой отечественной кукурузы, а с наценками кинотеатров.