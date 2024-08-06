«Кукуруза не дорожала!»: В Зерновом союзе обвинили кинотеатры в росте цен на попкорн
Россия закрывает все потребности населения в кукурузе, сегодня практически нет импортного сырья, заявил НСН Аркадий Злочевский.
Подорожание попкорна в кинотеатрах никак не связано с ценой на кукурузу в России, страна производит достаточные объемы и закрывает все потребности в сырье. Об этом НСН заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский.
За год средний чек на попкорн в кинотеатрах России вырос на 13% и составляет 331 рубль, по данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Представители крупных сетей отмечают, что дело в инфляции и себестоимости ингредиентов. Злочевский заметил, что Россия производит достаточное количество кукурузы и закрывает все потребности населения, а цена на нее остается стабильной.
«С кукурузой у нас проблем нет, мы экспортируем ее, а не только внутренние потребности обеспечиваем. Никаких проблем с тем, чтобы отказаться от импортного сырья, у нас нет. Весь прошлый сезон цены на кукурузу оставались низкими после падения в позапрошлом сезоне. Поэтому говорить о том, что цена на кукурузу выросла, что привело к росту цен на попкорн, будет как минимум не очень объективно. Это вранье. Можно опираться на стоимость энергетики – того, что реально подорожало. Но никак не на стоимость кукурузы. В Россию кукуруза практически не ввозится. Если и есть – это какие-то супер мелкие объемы. Есть специфические потребности при использовании кукурузы для продовольственных целей, это специальные сорта с повышенным содержанием аминокислот. Таких сортов может и не хватать, они могут импортироваться. Это не касается общих объемов потребления и снабжения. Мы производим достаточно собственного сырья, и никаких проблем со снабжением нет», - заявил он.
По его словам, подорожание попкорна связано не с ценой отечественной кукурузы, а с наценками кинотеатров.
«В основном у нас производится фуражная (кормовая, для скота – прим. НСН) кукуруза. При производстве кукурузы у нее какая-то часть неизбежно выходит из продовольственных кондиций. Это часть бывает больше или меньше в составе урожая. По поводу подорожания попкорна – это вопрос не к нам, а к кинотеатрам. Там спрос, зарплаты - все влияет», - пояснил Злочевский.
Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий в беседе с НСН заявила, что в 2024 году цены вырастут практически на всю плодовоовощную категорию, но связано это в первую очередь с ростом себестоимости выращивания, а не с погодными условиями.
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