В индустрии предложили брать деньги с кинотеатров за показ иностранных фильмов

Если в России примут аналог белорусского закона о показе фильмов из недружественных стран, то больше не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный. Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Согласно данным kinobusiness.com, в России впервые за долгое время сборы в рамках неофициального кинопроката превысили официальный. Это случилось в субботу, 13 июля, и связано с выходом мультфильма «Гадкий я 4», который не должен был показываться в России. Воронков отметил, что эта информация кажется ему сомнительной.

«Не понимаю, откуда берутся подобные данные. С учетом того, что предсеансовое обслуживание пользователей происходит не более чем в 25% кинотеатров в стране», - заявил он.