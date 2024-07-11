Минсельхоз: Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя

Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя, сообщило Министерство сельского хозяйства РФ, передает ТАСС.

В целом по продажам зерна Россия занимает третье место в мире и второе по поставкам растительного масла. Директор департамента регулирования рынков АПК министерства Александр Малов указал, что сезон завершился 30 июня, пока были подведены только предварительные итоги.

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Так, поставки российской пшеницы в Китай по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличились в 9,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн.

При этом указывается, что даже такой рост поставок не позволил России войти в пятерку крупнейших экспортеров пшеницы в КНР. В структуре китайского импорта пшеницы РФ заняла шестую строчку, а в тройку лидеров по объемам поставок вошли Франция, Австралия и Канада. Но поставки в Китай помогли России расширить общий рынок сбыта, подытожили эксперты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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