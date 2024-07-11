Минсельхоз: Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя

Так, поставки российской пшеницы в Китай по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличились в 9,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн.

При этом указывается, что даже такой рост поставок не позволил России войти в пятерку крупнейших экспортеров пшеницы в КНР. В структуре китайского импорта пшеницы РФ заняла шестую строчку, а в тройку лидеров по объемам поставок вошли Франция, Австралия и Канада. Но поставки в Китай помогли России расширить общий рынок сбыта, подытожили эксперты, передает «Радиоточка НСН».

