СМИ: Попкорн в кинотеатрах подорожал на 13% за год
Средний чек посетителя кинотеатра в России в первой половине года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м, до 726 рублей, при этом средний чек попкорна стал на 13% выше и составил 331 рубль. Об этом пишут Известия со ссылкой на сведения аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Представители кинотеатральных сетей подтверждают подорожание попкорна. Как отметил коммерческий директор сети «Премьер-Зал» Артем Чулочников, стоимость готовой продукции за последний год выросла на 10-20%. В свою очередь, вице-президент компании «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова отметила, что повышение цен в этом году произошло впервые с 2021-го и составило 10-12%.
«На популярности попкорна у наших зрителей это не сказывается, продажи в нашей сети в 2024 году выше, чем в 2023-м, в том числе, благодаря постоянной работе с продуктом и поиску новых вкусов и форматов», — указала эксперт.
По словам Проскуряковой, раньше кукурузное зерно привозили в основном из Франции, оборудование — из США. Сейчас нужный сорт кукурузы начали выращивать в Краснодаре, а российские производители оборудования вывели на рынок собственные уникальные разработки.
Как отметил вице-президент компании-поставщика зерна в кинотеатры «Деловая Русь» Искандер Аминов, доля российской продукции на рынке заметно увеличилась и достигает 75%. Кинотеатры перешли на преимущественно отечественное зерно для попкорна, что позволило сохранить маржинальность товара, избежав снижения качества и эффективности сырья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru