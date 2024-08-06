СМИ: Попкорн в кинотеатрах подорожал на 13% за год

Представители кинотеатральных сетей подтверждают подорожание попкорна. Как отметил коммерческий директор сети «Премьер-Зал» Артем Чулочников, стоимость готовой продукции за последний год выросла на 10-20%. В свою очередь, вице-президент компании «КАРО» по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольга Проскурякова отметила, что повышение цен в этом году произошло впервые с 2021-го и составило 10-12%.

«На популярности попкорна у наших зрителей это не сказывается, продажи в нашей сети в 2024 году выше, чем в 2023-м, в том числе, благодаря постоянной работе с продуктом и поиску новых вкусов и форматов», — указала эксперт.

По словам Проскуряковой, раньше кукурузное зерно привозили в основном из Франции, оборудование — из США. Сейчас нужный сорт кукурузы начали выращивать в Краснодаре, а российские производители оборудования вывели на рынок собственные уникальные разработки.

Как отметил вице-президент компании-поставщика зерна в кинотеатры «Деловая Русь» Искандер Аминов, доля российской продукции на рынке заметно увеличилась и достигает 75%. Кинотеатры перешли на преимущественно отечественное зерно для попкорна, что позволило сохранить маржинальность товара, избежав снижения качества и эффективности сырья.

