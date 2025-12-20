Основной мотив такого решения — стремление избежать стресса: для 22% опрошенных сама мысль о подготовке к празднику вызывает ассоциации с многочасовой готовкой и уборкой, передает ТАСС. Кроме того, многих утомляет необходимость долго стоять у плиты (17%) или потом разбираться с грязной посудой (12%).

При этом мужчины демонстрируют большую стрессоустойчивость в предпраздничной суете: 34% из них заявили, что не испытывают усталости от подготовки, поскольку любят готовить, тогда как среди женщин такой ответ дали лишь 22%.

Опрос также показал, что россияне подходят к организации новогоднего застолья довольно основательно: 58% закупают основные продукты за неделю до праздника или даже раньше, а 4% откладывают покупки на последний день.

Заметно меняется и отношение к готовой еде: почти треть респондентов (33%) признались, что за последнее время стали воспринимать её на праздничном столе более позитивно. Четверть участников опроса (25%) считают, что стоимость готовой еды сопоставима с домашней, 21% отмечают её достойное качество и свежесть, а 16% полагают устаревшим представление о том, что в таких блюдах содержится много консервантов и химических добавок.

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН»,что самым низкокалорийным алкогольным напитком будет белое сухое вино.

