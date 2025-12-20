Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Около трети россиян планируют включить в новогоднее меню готовые блюда из магазина, говорится в исследовании компании X5 и медиаплатформы Food.ru.
Основной мотив такого решения — стремление избежать стресса: для 22% опрошенных сама мысль о подготовке к празднику вызывает ассоциации с многочасовой готовкой и уборкой, передает ТАСС. Кроме того, многих утомляет необходимость долго стоять у плиты (17%) или потом разбираться с грязной посудой (12%).
При этом мужчины демонстрируют большую стрессоустойчивость в предпраздничной суете: 34% из них заявили, что не испытывают усталости от подготовки, поскольку любят готовить, тогда как среди женщин такой ответ дали лишь 22%.
Опрос также показал, что россияне подходят к организации новогоднего застолья довольно основательно: 58% закупают основные продукты за неделю до праздника или даже раньше, а 4% откладывают покупки на последний день.
Заметно меняется и отношение к готовой еде: почти треть респондентов (33%) признались, что за последнее время стали воспринимать её на праздничном столе более позитивно. Четверть участников опроса (25%) считают, что стоимость готовой еды сопоставима с домашней, 21% отмечают её достойное качество и свежесть, а 16% полагают устаревшим представление о том, что в таких блюдах содержится много консервантов и химических добавок.
Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН»,что самым низкокалорийным алкогольным напитком будет белое сухое вино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Треть россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать
- В Екатеринбурге начали проверку после избиения девушек в баре
- СМИ: Пожар в столичной квартире мог начаться из-за гирлянды
- Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
- Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за обвинений в домогательствах
- К фонтану Треви в Риме сделают платный вход
- Прощание с актером Лобоцким пройдет в Театре Маяковского
- Беспилотник упал на северо-западе Турции
- Завершились съемки фильма «Человек паук: Совершенно новый день»
- Музыкант Дранга рассказал, какие артисты победят в борьбе с ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru