СМИ: Пожар в столичной квартире мог начаться из-за гирлянды

Пожар в квартире на 15‑м этаже жилого дома на Первомайской улице полностью потушен.

Россиянам назвали главные «ред флаги» новогодних гирлянд

В ходе спасательной операции удалось эвакуировать шестерых человек, среди которых двое детей. Обошлось без пострадавших. Площадь, охваченная огнём, достигла 80 квадратных метров.

По данным Telegram-канала 112, вероятной причиной возгорания могла стать новогодняя гирлянда. Благодаря тому, что в доме регулярно проводят учебные пожарные тревоги, большинство жильцов смогли быстро покинуть здание и выйти на улицу.

Ранее пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС Москвы
ТЕГИ:МоскваМЧС РФПожарныеПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры