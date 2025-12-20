СМИ: Пожар в столичной квартире мог начаться из-за гирлянды
Пожар в квартире на 15‑м этаже жилого дома на Первомайской улице полностью потушен.
В ходе спасательной операции удалось эвакуировать шестерых человек, среди которых двое детей. Обошлось без пострадавших. Площадь, охваченная огнём, достигла 80 квадратных метров.
По данным Telegram-канала 112, вероятной причиной возгорания могла стать новогодняя гирлянда. Благодаря тому, что в доме регулярно проводят учебные пожарные тревоги, большинство жильцов смогли быстро покинуть здание и выйти на улицу.
Ранее пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
