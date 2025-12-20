В Екатеринбурге начали проверку после избиения девушек в баре

По его словам, заведение находится в зоне ответственности отдела полиции №1. В настоящее время правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В рамках разбирательства работа бара «Хата», где и произошло нападение, уже приостановлена.

Как выяснилось, треш‑стримеры Виталя Реутов и Миша Бигбой вместе с приятелями проводили в баре время за употреблением алкоголя, параллельно ведя прямую трансляцию в Интернете. Мужчины приглашали к себе незнакомых девушек, а при возникновении конфликтов применяли к ним физическое насилие. Подобные трансляции нередко приводили к серьёзным последствиям.

Ранее председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности треш-стримера, который в прямом эфире издевался над девушкой-инвалидом.

